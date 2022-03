TG Diregiovani – Edizione dell’8 marzo

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

BTS, IL 12 MARZO L’EVENTO IN DIRETTA MONDIALE

Sono aperte le prevendite dei biglietti di ‘BTS – Permission to dance on stage – Seoul’, l’evento cinematografico e musicale dedicato alla band sudcoreana più famosa del mondo. Uno show imperdibile, trasmesso in live viewing da Seul sabato 12 marzo nelle sale di tutto il mondo e in Italia in esclusiva nei cinema The Space. La location del concerto sarà l’Olympic Stadium che accoglierà i BTS dopo due anni e mezzo dall’ultimo live nella capitale sudcoreana. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale The Space.

SVELATA LA COLONNA SONORA DI ‘BRIDGERTON 2’

Da Harry Styles a Miley Cyrus, passando per Rihanna. Artisti pop rivisitati per raccontare in chiave moderna un’epoca lontana. Sono stati svelati i brani che compongono la colonna sonora della seconda stagione di Bridgerton, la serie originale Netflix disponibile dal 25 marzo. Dieci le canzoni scelte per la nuova tappa della storia tratta dal libro di Julia Quinn. Tra questi ‘Diamons’ di Rihanna, ‘Sign of the Times’ di Harry Styles e ‘Wrecking ball’ di Miley Cyrus. I titoli sono completamente riarrangiati in versione classica e orchestrale. Operazione eseguita per rappresentare al meglio la musica che avrebbe potuto caratterizzare al meglio l’Età della Reggenza, ovvero il periodo che va dal 1811 al 1820.

AMICI 21, SCELTI GLI ALLIEVI CHE ACCEDONO AL SERALE

Il cerchio si è chiuso. L’ultimo pomeridiano di Amici 21 ha decretato gli allievi ammessi al serale, in partenza sabato 19 marzo su Canale 5. Nella puntata di domenica 6 marzo, gli allievi rimasti senza maglia si sono esibiti per convincere i professori a concedergli un lascia passare per la fase finale del talent. Come accaduto anche lo scorso anno, tutti i talenti della scuola sono riusciti ad accedere al serale, per un totale di 18 allievi in gara. Per l’occasione, è stato presentato il direttore artistico, che si riconferma il coreografo francese Stéphane Jarny.

DOPO X FACTOR ARRIVA IL PRIMO DISCO DI BALTIMORA

Si intitola ‘Marecittà’ il primo disco di Baltimora. Il cantautore lancia il progetto a qualche mese dalla vittoria ad X Factor 2021, che lo ha visto trionfare sotto la guida di Hell Raton. Sette le tracce inedite anticipate dai singoli ‘Altro’, ‘Baltimora’ e ‘Colore’. “Marecittà- racconta l’artista- parla di me, di come vivo le cose. C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera”. Il lavoro è disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 11 marzo.

‘THE ADAM PROJECT’, DALL’11 MARZO SU NETFLIX

Arriva l’11 marzo su Netflix ‘The Adam Project’, il nuovo film con Ryan Reynolds. Diretta da Shawn Levy, la pellicola racconta la storia di Adam Reed, un pilota che torna indietro nel tempo per chiedere aiuto alla versione giovane di se stesso. Insieme dovranno iniziare un’avventura nel passato per trovare il padre, sistemare le cose e salvare il mondo. Aggiungendo una sfida in più alla missione: i due Adam scoprono di non piacersi molto e per scongiurare la catastrofe dovranno prima capire come andare d’accordo.