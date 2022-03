“Giù le mani dall’Ucraina”, Gigi Hadid invoca la pace e dona i guadagni delle sue sfilate alla popolazione

“Giù le mani dall’Ucraina”. Gigi Hadid si schiera contro la Russia e annuncia di voler devolvere al Paese colpito dalla guerra tutti i guadagni delle ultime sfilate della stagione. Lo fa con un sentito post Instagram, seguendo l’esempio della collega Mica Argañaraz. I soldi saranno devoluti alla popolazione colpita ma la super modella promette che continuerà a sostenere quanti “stanno vivendo la stessa esperienza in Palestina”.

La 26enne, così come la sorella Bella, è da sempre attiva nel raccontare il conflitto infinito tra lo Stato – che le ha dato le origini – e Israele. E le passerelle che la Hadid nelle ultime settimane ha calcato non sono poche. Solo per citare alcuni brand, l’abbiamo vista in quelle di Tods, Marc Jacobs, Max Mara, Moschino, Versace, Vivienne Westwood e Off White.

“I nostri occhi e i nostri cuori- scrive Gigi- devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane. Possiamo vederci come fratelli e sorelle, al di là della politica, della razza, della religione. Alla fine, sono solo le vite degli innocenti a pagare le guerre, non i leader”.