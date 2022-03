Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all’Ucraina: la nonna era di Odessa

Leonardo DiCaprio ci ha regalato ruoli memorabili sullo schermo, come Jack Dawson in Titanic di James Cameron grazie a cui è arrivato al successo planetario a soli 23 anni dando il via alla Leomania, ma anche il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella lotta contro il riscaldamento globale. E non solo. L’attore ha dato il suo contributo all’Ucraina, che in questo momento sta fronteggiando la guerra iniziata per mano della Russia di Putin.

DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari per gli sforzi militari e umanitari. A riportarlo è l’agenzia di stampa ucraina, secondo cui si tratta della somma più cospicua donata finora al Paese. Non tutti sanno che la star premio Oscar ha origini ucraine. La nonna materna, infatti, era originaria di Odessa. Si chiamava Elena Smirnova, è morta nel 2008 all’età di 90 anni.