Amici 21, Michele Bravi regala un inedito ad Alex

Dopo aver avuto modo di ascoltare i cantanti di Amici 21, Michele Bravi ha deciso di regalare ad Alex un suo inedito, “Senza chiedere permesso”.

“Questo è un pezzo che ho scritto tanti anni fa, ma ho deciso di lasciarlo lì perché non pensavo che la mia voce riuscisse a dire bene le cose che avevo scritto”, spiega Michele. “Tu hai una tipologia di timbrica molto diretta. Riesci a dire le cose in maniera tanto cristallina. Ho visto nella tua voce la possibilità di dar voce a quelle parole”.

Alex ha avuto l’occasione di far ascoltare a Michele una parte dell’inedito, che ancora sta preparando.

“Sarà bellissima”, è il commento di Lorella Cuccarini.

