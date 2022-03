The Walking Dead, in arrivo lo spin-off su Negan e Maggie

L’universo di The Walking Dead continua ad espandersi. AMC ha annunciato un nuovo spin-off della serie cult, che avrà come protagonisti due dei personaggi più amati: Negan e Maggie.

Si chiama ‘Isle of the Dead’ e debutterà sul piccolo schermo nel 2023.

L’isola a cui si riferisce il titolo è Manhattan: lo spin-off, infatti, sarà ambientato in una New York post-apocalittica e riprenderà le tematiche affrontate dalla serie madre, con nuovi personaggi e, ovviamente, mandrie di ‘vaganti’.

Eli Jorné è stato scelto come showrunner, mentre tra i produttori figurano anche Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Nel frattempo, continua la messa in onda dell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, con un episodio settimanale disponibile su Disney+.

Basata sull’omonimo fumetto, la serie principale ha già generato quattro spin off, di cui due in corso (Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond) e due in produzione (Tales of the Walking Dead e una serie su Daryl e Carol). E ancora, un progetto in 3 atti (probabilmente una trilogia cinematografica) con protagonista Rick Grimes.