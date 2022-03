Capitale italiana della Cultura 2024: il 16 marzo sarà svelata la vincitrice

Sarà svelata il 16 marzo la Capitale italiana della Cultura 2024. Alle 11 la cerimonia n programma nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano 27, Roma. La giuria, presieduta Silvia Calandrelli, comunicherà al ministro Franceschini la città designata tra le dieci in gara. A questa sarà conferito il titolo per la durata di un anno e riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto.

Ecco le finaliste ↓