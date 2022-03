Elodie, i ricavati del singolo ‘Bagno a mezzanotte’ saranno devoluti a Save The Children

Anche Elodie si schiera dalla parte e dell’Ucraina. Il suo è un aiuto concreto, come lei, che alle parole poreferisce i fatti. E’ stata proprio lei su Instagram ad annunciare che i proventi del nuovo singolo ‘Bagno a mezzanotte’ saranno devoluti a Save The Children in Ucraina e nei paesi confinanti. Così, grazie anche al suo generoso contributo, l’organizzazione potrà distribuire a bambini e bambine in fuga dalla guerra cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico. “Moltissimi bambini, tanti dei quali piccolissimi, stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro. La guerra, con tutto quello che porta con sé, lasceranno un segno indelebile nelle loro vite. Rimanere inermi è impossibile”, ha affermato Elodie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

“Accogliamo con gratitudine questo bellissimo gesto di generosità di Elodie, che si conferma essere un’artista dalla grande sensibilità. I bambini ucraini hanno bisogno di tutto il nostro aiuto perché hanno già sofferto fin troppo. L’unico modo per fermare tutto questo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è l’immediata cessazione delle ostilità, per proteggere i bambini dalla violenza e da altre violazioni dei loro diritti. La voce di Elodie ci aiuterà a gridarlo più forte”, ha commentato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.