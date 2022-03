Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Spuntano le fedi

Torna l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La coppia più popolare dello showbiz sembra essersi di nuovo ricreata. Dopo la separazione dal compagno Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì, la showgirl si è riavvicinata al ballerino, ma nonostante i rumors entrambi hanno negato un ritorno di fiamma

Eppure qualcosa bolle in pentola…

Le fotocamere del settimanale Chi hanno raggiunto Belen e Stefano a Courmayeur, dove la Rodriguez era arrivata per un servizio fotografico.

I due sono stati immortalati in momenti di complicità, e tra un abbraccio e un altro non sono sfuggite le fedi che entrambi hanno rimesso alle dita.

Che sia tornato l’amore?

