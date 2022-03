Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sul ritorno dello show

“C’è un video per te“. Oggi non sappiamo se ascolteremo ancora questa solenne affermazione che tanto faceva tremare le coppie di Temptation Island: il viaggio dei sentimenti che animava l’estate di Canale 5. Qualche mese fa era quasi certo che il docu-reality non avrebbe più rivisto luce, perché la Fascino di Maria De Filippi e Banjay non avevano trovato un accordo, con l’intenzione di sostituirlo con il nuovo programma Ultima Fermata (prossimamente su Canale 5, come recita il promo che ogni tanto va in onda sulle reti Mediaset).

Filippo Bisciglia, ai microfoni di NuovoTv, ha rotto il silenzio sull’ipotesi del ritorno dello show su Canale 5:

“L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre. Quindi aspetto di avere la conferma da lei”.

Ancora non si hanno certezze, ma solo speranze per i fan del viaggio dei sentimenti!