Amici 21, scontro in casetta tra LDA, Albe e Serena

Ancora discussioni per le pulizie tra gli allievi di Amici 21. Questa volta protagonisti della lite sono stati LDA, Albe e Serena.

La coppia si era addormentata durante il suo turno di pulizie, ma LDA ha chiesto agli altri ragazzi di non svegliarli e di non passarci sopra, prendendosi una piccola rivincita per essere stato “sgridato” quella stessa mattina da Albe.

Così Luca ha pulito la cucina al posto loro.

Tuttavia, Alice ha deciso di andare a svegliare Albe e Serena, spiegandogli la situazione.

“Dillo, ammettilo che lo hai fatto apposta“, incalza Albe. “Tu ti stai innervosendo tanto perché sai di stare nel torto. Stamattina potevi evitare di fare quell’uscita, perché potrebbe succedere a tutti”, risponde LDA.

Da lì è iniziato uno scontro tra i 3, che ha coinvolto anche gli altri inquilini della casetta.





