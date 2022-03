Buongiorno,

Da anni ormai soffro di un disturbo ossessivo compulsivo del comportamento. Negli anni è mutato, portando il mio bisogno di controllo da una cosa ad un altra. Inizialmente tenevo sotto controllo l’assunzione della pillola anticoncezionale che assumo da quasi 3 anni, poi si è spostata verso ciò che mangio (paura di mangiare qualcosa che potesse farmi stare male), ora ho il terrore delle malattie infettive. Ho paura a toccare tutto, a stringere la mano alle persone temendo un contatto di sangue, e paura ad usare i bagni pubblici. Ho 20 anni e mi sto rovinando la vita. In particolare sabato sera ero in un locale, la giacca mi è caduta a terra mentre stavo utilizzando il bagno pubblico. L’ho raccolta e senza pensarci a casa l’ho messa sul letto, poi è stata fino ad oggi sulla sedia, in quanto non essendo mai a casa, non ho mai avuto tempo di lavarla. Ieri ho acquistato un rossetto, e senza pensarci lo ho appoggiato sopra la giacca. Il rossetto era nella sua scatola, ma mia sorella per provarlo ha toccato la scatola per estrarlo, e poi lo ha messo toccando ovviamente il rossetto. È un rossetto che desideravo da tempo e che ho pagato molto, ma mi è venuta l’ansia a pensare di usarlo. Sarebbe possibile contrarre una malattia da questo episodio? Mi riferisco a malattie infettive come varie epatiti, dato che non posso sapere se il pavimento del bagno fosse sporco di pipì, feci o sangue, non ho guardato. L’HIV mi hanno detto che non sopravvive agli ambienti esterni, ma il resto?

capiamo la tua preoccupazione, ma come dici tu stessa è strettamente legata al tuo bisogno di controllo e alla tua paura di essere contaminata, quindi, nel tempo il timore si sposta su cose diverse.

Possiamo provare a darti delle spiegazioni sulla trasmissione di determinate malattie infettive, ben consapevoli che non saranno sufficienti a tranquillizzarti perchè la causa del tuo malessere risiede altrove.

In generale, l’epatite B si trasmette attraverso l’esposizione a sangue infetto o a fluidi corporei come sperma e liquidi vaginali, mentre l’epatite B ed E si contraggono per via fecale-orale, quindi attraverso il consumo di acqua ed alimenti contaminati da feci infette. Non ci sembra che le condizioni che descrivi possano essere sufficienti per essere contagiata, ma capiamo che tu non sia tranquilla, per questo ribadiamo l’importanza di chiedere aiuto e di rivolgersi a qualcuno per un supporto più significativo.

