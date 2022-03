Pechino Express: al via il viaggio in Oriente sulla Rotta dei Sultani

Un viaggio tra Turchia Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi alla scoperta dell’Oriente. E’ quello che faranno le dieci coppie di concorrenti della nona edizione di Pechino Express, al via questa sera alle 21.15.

Tra le novità più importanti di quest’anno c’è sicuramente il cambio di canale: il programma, da sempre targato Rai 2, passa su Sky Uno. Ma rimane una certezza: Costantino della Gherardesca alla conduzione. A fare la differenza nel viaggio verso la vittoria, saranno come sempre la resistenza fisica e mentale, senza dimenticare la capacità di adattarsi alle situazioni. Le regole sono semplici: 7.000km di viaggio, un solo zaino in spalla e un euro al giorno per vivere.

Nella prima tappa le coppie viaggeranno per 226 km, partendo da Mustafapasa, nel cuore della Cappadocia. Inoltre, Costantino della Gherardesca mostrerà al pubblico da casa il misterioso museo dei capelli.

Le 10 coppie di Pechino Express 2022



Alex Schwazer e Bruno Fabbri: “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara: “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini: “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti: “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale: “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone: “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes: “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi: “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: “Mamma e Figlia”