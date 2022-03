Marco Mengoni ospita Frank Matano nella nuova puntata del suo podcast

Il Riff di Marco Mengoni incontra Frank Matano. Il comico, personaggio televisivo e attore è il protagonista del sesto episodio. Più che un’intervista, però, questa puntata sembra un viaggio nella vita di Frank: era un ragazzino molto timido Francesco, amava ridere, ma fino a quando non si è trasferito in America non è riuscito a superare il muro di timidezza che lo frenava in tutto quello che faceva.

Il dialogo, poi, si sposta e i due cominciano a chiacchierare alla ricerca di particolari che non conoscono l’uno dell’altro: Frank ama tutto quello che è gioco e Marco lo mette alla prova. Le domande divertono Frank e la chiacchiera tra i due si riempie di risate fino a diventare una bonaria presa in giro, come fossero due amici di vecchia data. Aneddoti, racconti e una vera e propria hit nata per l’occasione: sono questi gli ingredienti di questo incontro tra Marco e Frank.

In chiusura di episodio Matano svela a Marco e agli ascoltatori il suo Riff, ovvero la curiosità, quel senso di indagine morbosa che lo porta a scendere in profondità e conoscere i dettagli di quanti più argomenti possibili, andando a saziare la grande sete di conoscenza che lo caratterizza e che lo hanno reso l’artista che è.