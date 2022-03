(Quasi) ARF! torna a Roma: la call per il Festival del fumetto indipendente è partita

Tra gli eventi che Roma aspetta da ormai quasi due anni c’è il ritorno di ARF! Il Festival di Storie, Segni e Disegni che poche settimane fa ha lanciato date e luogo della nuova edizione. L’appuntamento, in calendario il 13, 14 e 15 maggio alla Città dell’Altra Economia, porterà in città mostre, autori e masterclass del mondo del fumetto ma, com’è tipico degli organizzatori Stefano Piccoli, Daniele Bonomo (Gud), Paolo Campana, Mauro Uzzeo e Fabrizio Verrocchi, tutto sarà svelato di settimana in settimana con campagne social creative e divertenti.

In attesa di un ritorno a pieno regime nel 2023, giunto al suo ottavo anno di attività, questa edizione si presenta spiritosamente come un ‘(Quasi) ARF!’ E mentre aspettative e domande aumentano, ciò che è certo è che la call per il ‘Festival del fumetto indipendente’ sia ufficialmente partita. Si tratta di una rassegna nella rassegna, con ingresso gratuito, dedicata alle autoproduzioni e all’editoria indipendente che da sempre si chiama ‘Self ARF!’.

Un’edizione curata quest’anno da Francesca Protopapa (Il Pistrice) e Ariel Vittori. Autrici e autori, collettivi e microeditori che si esprimono fuori dalle logiche di mercato tradizionali possono dunque inviare i loro progetti e prodotti entro e non oltre il 31 marzo alla mail [email protected]. Far parte di questa grande area dedicata al fumetto indipendente vuol dire essere uno dei tesori della realtà underground di settore: “Self ARF!- spiegano gli organizzatori- è il nostro ‘sottosopra’ popolato da meravigliose indomite creature”.