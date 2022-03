Kekko dei Modà: “Ci sono dei motivi se non ho fatto sorprese a Davide al Gf Vip”

Per mesi in tanti si sono chiesti se mai Kekko dei Modà avrebbe fatto delle sorprese al cugino Davide, concorrente del Gf Vip. Un incontro non è mai avvenuto e i motivi li spiega lo stesso cantautore ai microfoni di Casa Chi.

“Io non sono andato in trasmissione ma ci tengo a dire perché. Il primo motivo– spiega- è legato a dei problemi personali che mi hanno portato a rifiutare tutti gli inviti. Per cui per rispetto alle persone a cui ho detto di ‘no’ ho evitato”. In secondo luogo, “il fatto di andare in trasmissione poteva essere anche un’arma a doppio taglio per Davide. Avrei potuto creare una antipatia nei suoi confronti. C’è anche gente a cui non piaccio. Il fatto che se la sia cavata da solo mi riempie ancora di più di orgoglio. Questi sono stati i motivi, non ho nulla contro il GF Vip ma lo seguo sempre, anche durante il giorno”.

L’artista ha, infine, raccontato: “Io e Davide abbiamo un rapporto straordinario e siamo cresciuti insieme, siamo molto, molto legati”.

Silvestre è tra i finalisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Si giocherà la vittoria il 14 marzo, ultima puntata dello show di Canale 5. Kekko non sarà in studio: “Lo aspetterò in hotel”, ha assicurato.