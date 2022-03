GF Vip, Manuel Bortuzzo racconta le difficoltà di un ragazzo disabile e Signorini si commuove

E’ stata una semifinale di grandi emozioni, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Dopo le eliminazioni di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, i quattro finalisti ufficiali sono Delia, Lulù, Davide e Barù.

Le lacrime di Signorini

In attesa di conoscere chi sarà il vincitore della nuova edizione, Alfonso Signorini ha spinto l’acceleratore sull’emotività, a tal punto da commuoversi anche lui. A far scendere le lacrime al conduttore è stato Manuel Bortuzzo che, intervistato dal direttore di Chi, ha raccontato quali sono le difficoltà che un ragazzo disabile come lui deve affrontare ogni giorno per vivere in Italia: dal salire sul treno al prendere un caffè con gli amici, per non parlare della pensione di soli 200 euro. Un racconto dal grande impatto emotivo ma anche il ritratto avvilente e a tratti vergognoso, di un paese rimasto ancora molto indietro sull’argomento.

Le parole di Manule Bortuzzo prima di entrare nella casa del Gf Vip

Ma quanto ci è rimasto nel ❤️ il discorso di Manuel? #GFVIP pic.twitter.com/L3vmlKDLb7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

L’appuntamento con la finalissima è per lunedì, in prima serata su Canale 5.