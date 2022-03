Elodie risponde alle offese sul suo ultimo video: “Mostrare il corpo è normale”

“Mostrare il proprio corpo è normale” ma “scrivere certe cose è da vili”. Non ci sta Elodie e sceglie le sue storie di Instagram per commentare un articolo di Dagospia che la riguarda. Un pezzo poco felice sul video di “Bagno a mezzanotte”, l’ultimo singolo della 31enne. Della clip diretta dai Morelli brothers il sito, oltre a definire la romana con termini poco consoni, scrive: “Vai Elodie, mostraci la chiappa (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone)”.

“Non mi sento offesa, sono una donna libera- risponde l’artista- mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista e sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori”

Ciò che non va, però, per Elodie è altro: “Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli a questo punto, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre”. E chiude: ” All’estero è normale mostrare il corpo, è bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare. E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”.

Il video di “Bagno a mezzanotte”