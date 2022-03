Amici 21, presentata la squadra Pettinelli-Peparini

Si scaldano i motori per il serale di Amici 21, in partenza il 19 marzo. Nell’appuntamento pomeridiano di oggi, andato in onda su Canale 5, è stata presentata la prima squadra. Si tratta di quella guidata dalle prof. Pettinelli-Peparini e composta da: Albe, Alice, Crytical, Dario, John Erik.

Come lo scorso anno, a sfidarsi saranno tre squadre guidate da due professori ciascuna (uno per il canto e uno per il ballo). Nove invece, saranno le puntate che andranno in onda nella prima serata del sabato ma rimane l’incognita sul giorno della finalissima: in programma da calendario il 14 maggio, questa molto probabilmente slitterà, perché nello stesso giorno è prevista anche la finale dell’Eurovision.