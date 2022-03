Morbius, ecco quanto dura il film con Jared Leto

È raro che i cinecomic durino meno di due ore. Per fare degli esempi, Justice League di Zack Snyder dura quattro ore e The Batman di Matt Reeves, invece, tre. Morbius, invece, durerà circa 1 ora e 45 minuti. Se la durata sarà confermata da Sony Pictures, questo sarebbe il secondo spin-off di Spider-Man più breve fino ad oggi, dopo il fulmineo Venom: Let There Be Carnage (1 ora e 37 minuti).

LA STORIA

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

IL CAST

Dietro la macchina da presa c’è Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro, Life: Non oltrepassare il limite), mentre ad affiancare Leto nel cast ci sono Adria Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Al Madrigal, Charlie Shotwell e Michael Keaton (nel ruolo dell’Avvoltoio, che avevamo già visto in Spider-Man: Homecoming).

IL TRAILER

LA STORIA DI MORBIUS