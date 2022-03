Gf Vip, Costantino della Gherardesca commenta le scelte del nipote Barù

È tra i quattro finalisti del Gf Vip e fuori ha un supporter speciale. Barù si gioca la vittoria del programma lunedì 14 insieme a Delia, Lulù e Davide. A fare il tifo per lui da casa ci sarà lo zio Costantino della Gherardesca.

Il presentatore di Pechino Express, attualmente in onda su Sky e Now Tv, ha commentato la partecipazione del gieffino nel reality di Canale 5: “Ovviamente– ha detto in un’intervista rilasciata a Fanpage- sono il suo fan numero uno”. Con soli quattro anni di differenza, Della Gherardesca e Barù hanno costruito un rapporto solido e proprio per questo lo zio non ha dubbi: “Qualsiasi scelta faccia mio nipote nella sua vita lo appoggerò sempre al 100%”.

Nel 2012 a Pechino Express

Costantino, proprio con Barù, ha partecipato come concorrente a Pechino Express. I due, nel 2012 durante la prima edizione, si avventurarono per la Cina classificandosi al terzo posto. “Ho dei ricordi bellissimi della mia esperienza da viaggiatore– ha raccontato- accettai per poter vedere la Cina, che all’epoca era molto inusuale. Quando arrivai lì, ero l’uomo più felice del mondo, era davvero un sogno”.