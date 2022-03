Soleil a Verissimo: “Non sono innamorata di Alex Belli”

Soleil Sorge è l’attesissima ospite della puntata domenicale di Verissimo, in onda domani 13 marzo. L’ex gieffina si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin – in un’intervista registrata – senza tralasciare nessun argomento. Nemmeno quello che ha come protagonista ad Alex Belli.

“Non sono innamorata di Alex– ha assicurato la ragazza- ma c’è stato niente di più vero all’interno della casa di quello che abbiamo vissuto”. Quello del compagno di avventura un sentimento che ha cercato di respingere: “C’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.

Per questo “nonostante cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio“.

Un altro uomo nella vita di Soleil

Soleil fuori la porta rossa ha ritrovato un altro uomo, un imprenditore originario di Marsala in Sicilia: “È sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.

La ragazza ora guarda al futuro lavorativo. Secondo i rumors potrebbe arrivare come giudice de La pupa e il secchione ma non ha commentato ma ha ammesso: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo”.