Emma Muscat fa felici i suoi fan e pubblica su tutte le piattaforme un nuovo singolo, in attesa di gareggiare a Eurovision 2022 per Malta dal 10 al 14 maggio. Si intitola “I am what I am” e sarà disponibile dal 14 marzo. L’artista ha rivelato sui social la copertina del singolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Muscat (@emmamuscat_official)

Il brano colmerà l’attesa per la performance a Torino di “Out of sight”, il brano scelto per la gara dell’Esc 2022.