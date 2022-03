Emma Marrone torna da Maria De Filippi. La cantautrice sarà ospite questa sera nella nuova puntata di C’è posta per te per una sopresa speciale a un suo fan. È la stessa artista a ricordare l’appuntamento ai suoi followers con una storia. Non vede l’ora Emma che scrive “A stasera!!!!!”. Il programma di Canale 5 saluta con l’ex Amici il suo pubblico. Quella di oggi è, infatti, l’ultima puntata della stagione.



