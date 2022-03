Pierpaolo Pretelli e Mara Venier, arriva il chiarimento dopo l’intervista a Verissimo

Arriva il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. L’ex gieffino, nel corso un’intervista a Verissimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in Rai che non sono piaciute alla conduttrice di Domenica In. A spegnere ogni polemica ci ha pensato proprio Pierpaolo, pubblicando un post di scuse per una sua battuta fraintesa.

Pierpaolo Pretelli, polemica dopo l’intervista a Verissimo

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Pierpaolo ha scherzato sul suo ritorno in Mediaset, dopo l’esperienza in Rai con Tale e Quale Show e Domenica In.

“Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca, perché sai, lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui e trovare un po’ di fresco… è piacevole“.

Dopo averci lavorato per 6 mesi, ora Pierpaolo Pretelli offende #Rai1: “A #Canale5 c’è aria fresca, lì invece… Ho ringiovanito un po’ “.



Chissà cosa ne pensano Mara Venier e @CarContiRai?#DomenicaIN pic.twitter.com/O6jMNupR7h — TV Italiana (@TV_Italiana) March 13, 2022

Una battuta che ha fatto il giro dei social, arrivando anche a Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In ha replicato alle parole di Pierpaolo, condividendo alcuni post contro l’ex gieffino nelle sue storie Instagram e commentando con la scritta: “Porello”.

La risposta di Pierpaolo e il chiarimento con Mara

Pierpaolo ha subito commentato quanto accaduto attraverso i social, spiegando di essere sempre grato a Mara Venier e Carlo Conti e di come la sua fosse una battuta scherzosa già fatta anche a Tv Talk.

Nella serata di domenica, inoltre, ha scelto di scusarsi con una storia su Instagram, mettendo fine una volta per tutte alle polemiche.

“Mi dispiace che la mia battuta sia stata mal interpretata. Non volevo offendere nessuno. Se è stata fraintesa significa che non si conosce il mio essere allegro e spensierato. Devo molto alla Rai che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima”.

Il post è arrivato anche a Mara Venier, che ha tranquillizzato Pierpaolo con una storia Instagram: “Ok tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto!”.