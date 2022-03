BAFTA Awards 2022, i look più “wow” della serata

Ieri, la magia del cinema ha ‘animato’ la Royal Albert Hall di Londra, in occasione dei British Academy of Film and Television Arts (gli ‘Oscar inglesi’) presentati da Rebel Wilson. Da Lady Gaga a Sebastian Stan: ecco chi ci ha lasciato senza fiato sul red carpet.

BAFTA AWARDS 2022, I LOOK PIÙ BELLI DELLA SERATA

LADY GAGA in RALPH LAUREN

SEBASTIAN STAN in GIVENCHY

DAISY EDGAR-JONES in GUCCI

NAOMI CAMPBELL in BURBERRY

EMMA WATSON in OSCAR DE LA RENTA

SIMONE ASHLEY in VALENTINO e (la coppia di Bridgerton 2)

FLORENCE PUGH in CAROLINA HERRERA

CAITRIONA BALFE in GIORGIO ARMANI PRIVÉ

BENEDICT CUMBERBATCH E SOPHIE HUNTER in DIOR HAUTE COUTURE

TOM HIDDLESTON in RALPH LAUREN

SALMA HAYEK IN GUCCI