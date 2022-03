TG Diregiovani – Edizione del 15 marzo

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

MATURITÀ 2022, CONFERMATE DUE PROVE SCRITTE

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022. La sessione di maturità avrà inizio il 22 giugno alle 8.30 con la prova scritta di Italiano. Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione.

AMICI 21 VERSO IL SERALE: FORMATE LE SQUADRE

Tutto pronto per il serale di Amici 21. Dopo l’assegnazione delle maglie a tutti i diciotto allievi in gara, sono state formate le tre squadre che, come lo scorso anno, si sfideranno nel corso delle puntate. Rudy Zerbi farà coppia con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e Anna Pettinelli con Veronica Peparini. L’appuntamento con il primo serale del talent show, condotto da Maria De Filippi, è per sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5.

ELITE 5, DALL’8 APRILE SU NETFLIX

“Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo”. Così Netflix ha lanciato il primo teaser trailer dell’attesissima quinta stagione di ‘Elite’ svelando la data di uscita. I nuovi episodi debutteranno in streaming tra meno di un mese: l’8 aprile. La clip – accompagnata da ‘Do It’ di Merk & Kremont – mostra gli storici protagonisti del teen drama spagnolo e anche le new entry: Valentina Zenere, nei panni di Sofìa, e André Lamoglia, in quelli di Ivan. La storia riprenderà da dove ci aveva lasciati: Guzmán e Ander hanno lasciato la città per far ‘calmare le acque’ e i sospetti, dopo l’uccisione di Armando, un ex studente di Las Encinas colpevole di aver aggredito Ari. Cayetana, invece, è ancora alle prese con il suo principe Phillipe. Nonostante il lato oscuro del suo fidanzato, Cayetana ha deciso di proseguire la loro relazione.

GAIA, EUGENIO IN VIA DI GIOIA E GEMITAIZ ‘INSIEME PER LA PACE’

Domenica 20 marzo, alle ore 15, in piazza San Giovanni a Roma, un grande evento all’insegna della pace attraverso l’arte, la cultura e la musica. Gaia, Gemitaiz, Malika Ayane, Cosmo, NAIP, Eugenio in Via di Gioia, Emilio Stella, Gemello, Riccardo Sinigallia, Margherita Vicario, Cecilia Strada, Artù, Elio Germano, Gianmarco Saurino, Giovanni Truppi, Riccardo Noury e tante altre e tanti altri per innalzare un inno contro la guerra che risuonerà dall’Ucraina fino a tutti quei luoghi colpiti da conflitti armati.

FABRI FIBRA TORNA CON ‘CAOS’, IL SUO DECIMO ALBUM

Fabri Fibra torna il 18 marzo con ‘Caos’, il suo decimo disco in studio, che arriva a cinque anni dall’ultimo album ‘Fenomeno’. Il nuovo progetto darà l’occasione al rapper di tornare a calcare i palchi dei principali festival estivi nazionali, con il ‘Caos Live, Festival 2022’. Dieci le date previste del tour, che porteranno Fibra in giro per l’Italia tra luglio e agosto. I biglietti dei live sono già disponibili online e nei punti vendita abituali.