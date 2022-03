Interrompe il tg russo con un cartello contro la guerra: arrestata Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova. E’ questo il nome della donna coraggio che ha interrotto il tg della tv di stato russa presentandosi con un cartello contro la guerra.

La giornalista è comparsa alle spalle della conduttrice di Channel One con un cartellone di protesta contro Putin e l’invasione in Ucraina.

“Fermate la guerra, non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo”.

This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here.” It was signed: “Russians against war.”pic.twitter.com/673cO668nM