The Kardashians, rilasciato il trailer: ecco cosa ci aspetta – VIDEO

“Le cose cambiano, la famiglia è per sempre!” e ci sarà anche quando “giustifichiamo sempre le persone che ci fanno del male“. La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie The Kardashians, che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

Dal rapporto burrascoso tra Kim e Kanye West alla seconda gravidanza di Kylie Jenner, dal fidanzamento di Kourtney con Travis Barker alla sua decisione di intraprendere il percorso di fecondazione assistita, da Pete Davidson (il nuovo fidanzato di Kim) a Kris ricoperta di schiuma da bagno con il mano il suo Martini: tutto questo su Disney+ dal 14 aprile, con un nuovo episodio disponibile ogni giovedì. A darci un’anticipazione dello show è il nuovo trailer di The Kardashians:

IL TRAILER

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.