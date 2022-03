MTV Cribs Italia ci porta nella casa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Prosegue il tour delle case delle celebrities insieme a MTV Cribs Italia con un nuovo episodio in onda mercoledì 16 marzo in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

In questa puntata, andiamo alle porte di Roma nella stupenda villetta che Valentina Vignali divide con il fidanzato fotografo Lorenzo Orlandi, quindi a Milano per esplorare il nido d’amore di una delle coppie più chiacchierate dello showbiz: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

A casa dei Prelemi

L’amore dei ‘Prelemi’ è sbocciato davanti alle telecamere del GF Vip 5 e si è poi concretizzato in una convivenza davvero intensa tra Milano e Roma. La casa milanese è piena di porta fortuna e di un “amuleto” contro il malocchio regalato dalla mamma di Giulia. La camera da letto, insieme all’architetto, è stata rimpicciolita per realizzare il sogno di Giulia: la cabina armadio.

Avrà lasciato un po’ di spazio per gli abiti di Pierpaolo o l’avrà costretto a tenere il suo guardaroba a Roma?

Per scoprirlo non resta che guardare MTV Cribs Italia.