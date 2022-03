Elon Musk sfida Putin in un combattimento per l’Ucraina ed è subito meme

Sembra una bufala ma è tutto vero. Elon Musk ha sfidato Vladimir Putin in un combattimento corpo a corpo con in palio l’Ucraina. L’eccentrico milionario ha lanciato la proposta su Twitter, taggando nel suo post anche il Cremlino.

Entrambi appassionati di arti marziali, Putin è stato espulso dalla federazione internazionale di Judo e gli è stata ritirata la cintura nera onoraria 9° dan di taekwondo in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Nonostante il silenzio del Cremlino, a rispondere alla di sfida è stato Dmitry Rogozin, direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, che su Twitter ha “smontato” Elon Musk citando i versi del poeta russo Aleksandr Puškin: “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo”.

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин “Сказка о Попе и работнике его Балде” https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Elon Musk sfida Putin e diventa un meme

A nulla è servita l’insistenza di Musk: questo incontro alla Rocky Balboa vs Ivan Drago pare non si farà.

Ma intanto chi ha colto la sfida è stato il web, che ha dato vita ad una valanga di meme lanciando l’hashtag #AmmuzzosfidaPutin