Kinder lancia le uova di Pasqua dei Pokémon

Le uova di Pasqua dei Pokémon tornano in Italia con Kinder.

L’azienda ha lanciato la nuova linea di uova di cioccolato Gran Sorpresa dedicate a Pikachu & co.

Per quanto riguarda le sorprese contenute all’interno, saranno, ovviamente, a tema Pokémon: dai porta smartphone con Gengar e Pikachu al borsellino di Venusaur.

Inoltre, ogni uovo sarà dotato di un Qr Code da scansionare per sbloccare dei mini giochi gratuiti.

L’Uovo è disponibile nel formato da 220 grammi nei supermercati e su Amazon.