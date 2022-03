Manolo Blahnik e Birkenstock, in arrivo una capsule collection

L’alta moda e il comfort si mescolano in una sola calzatura. Manolo Blahnik (le scarpe amatissime da Carrie Bradshaw di Sex and The City) e Birkenstock hanno unito i loro stili e le loro idea per l’esclusiva capsule collection Manolo Blahnik x Birkenstock che sarà lanciata in due drop: la prima il 24 marzo e la seconda a giugno (di cui non sappiamo ancora la data esatta).

Nel primo drop ci sarà il sandalo Arizona a doppia fascia del brand tedesco, rivisitato secondo lo stile di Blahnik: velluto blu elettrico e fucsia con le fibbie gioiello, che richiamano gli iconici modelli creati dallo stilista spagnolo. Chissà se in una ipotetica seconda stagione del revival di Sex And The City, And Just Like That, vedremo Carrie con le Birkenstock. Difficile da credere, chi conosce il personaggio sa che non si separa mai dai tacchi. Tra i modelli disponibili, anche il modello Boston a sabot.Anche il packaging in cui saranno vendute le calzature è in perfetto stile Blahnik: a pois!

La collezione si potrà acquistare nelle boutique di Manolo Blahnik, online sull’e-commerce della casa di moda e sul sito 1774.com, dedicato a tutte le collaborazioni di Birkenstock con brand.