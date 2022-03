Emis Killa: “Sanremo mi sa di vecchio. Non so se ci andrei ma mai dire mai”

Una delle qualità di Emis Killa è quella di rispondere sempre senza nascondere la propria opinione. Ospite del programma di Andrea Delogu “Tonica”, il rapper non si è smentito e ha commentato senza filtri il tema Festival di Sanremo. Appuntamento per tantissimi italiani ogni anno, la kermesse propone – secondo l’artista – “Un format pacco”: “Quando lo guardo- ha detto apertamente- mi sa proprio di vecchio, di vecchiume italiano”.

A Sanremo “il problema– ha aggiunto- non sono le canzoni ma il contesto, le inquadrature, come va avanti lo show”. Non vedremo mai Emis Killa nel cast? “Mai non lo dico mai. Mai dire mai ma al momento non ci andrei”, ha assicurato.

E ha ricordato: “Quando ha vinto Mahmood, durante l’esibizione finale dopo la vittoria con tutte le stelle filanti, ho pensato proprio ‘Ma che pacco è?’. La canzone era bellissima ma mi sono detto: ‘In tv ci sono degli show pazzeschi e questo che è un festival così importante, il festival della canzone italiana…mi aspetterei una produzione della madonna’ e invece mi è sembrata una versione patinata e moderna della tv degli Anni 80. Non è nei miei gusti”.

I fan, però, non perdano le speranze. Emis Killa un giorno a Sanremo? Il rapper ha ribadito: “Chi lo sa…”.

QUI la puntata di “Tonica” con l’intervista.