Prendo zoely da 4 anni ma spesso ho paura durante i rapporti…

Buonasera, prendo zoely da 4 anni. Nonostante questo spesso ho paura durante i rapporti. Ho avuto domenica un rapporto anale completo. Dopo poco mi sono sentita umida e mi sono pulita avanti e dietro con un fazzoletto. Chiedo aiuto perche sono in preda all’ansia nonostante (tolto il rapporto che non permette gravidanza) assumo anche un anticoncezionale. Posso ritermi tranquilla o devo ricorrere a pillole d’emergenza? Grazie

Abc, 27 anni

Cara Abc,

se hai assunto con regolarità il contraccettivo orale, non vi sono rischi significativi. La pillola ha una efficacia molto elevata e permette tra i suoi vantaggi di avere anche rapporti completi senza incorrere in un concepimento. Inoltre nello specifico episodio non vi è stato un rilascio interno del liquido seminale ma solo esterno.

Quindi puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!