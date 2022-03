Il monologo di Tananai a Le Iene: “Ero il migliore dei peggiori”

“La vita ci butta addosso tante cose impreviste, a volte anche dolorose. Però se provi ad accoglierle anziché rifiutarle e a costruirci sopra anziché demolirle, allora lì hai fatto i primi passi perché possano accaderti cose belle”.

A parlare è Tananai, l’artista rivelazione di Sanremo 2022 che, nonostante l’ultimo posto al Festival, è riuscito a conquistare il pubblico e oggi festeggia il suo grande successo, tra dischi d’oro e sold out ai suoi live.

Nel suo monologo a Le Iene, Tananai ha sottolineato come l’aver imparato ad accettare anche le cose negative nella vita, gli abbia aperto le porte della felicità.

“Accettando le stroncature, l’ultimo posto a Sanremo, ho detto semplicemente di sì. Dopo anni di porte sbattute in faccia le persone si sono accorte di me, semplicemente perché ho esultato per essere il primo degli ultimi. Non so cosa mi aspetta nel futuro, come tutti ho paura di sbagliare. Un consiglio mi sento di darvelo: impegnatevi al massimo, prendete quello che arriva, anche se vi colpisce in faccia. Dite di sì e darete alla felicità la possibilità di accadere”.