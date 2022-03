Dallo street artist Harry Greb una maglietta per aiutare i bambini ucraini

Un’emergenza umanitaria che si aggrava di giorno in giorno. Milioni di persone costrette a lasciare tutto e fuggire, dal proprio Paese, dalla propria casa. Il conflitto in Ucraina colpisce in maniera indiscriminata anche loro, i bambini, vulnerabili, indifesi. Proprio per questo motivo nasce l’iniziativa benefica messa in campo dallo Street Artist Harry Greb. Aiutare le persone più fragili attraverso chi, come la Croce Rossa Italiana, da sempre è in prima linea per il rispetto e la protezione della vita umana.

L’artista ha deciso di utilizzare la sua ultima opera dal titolo “SOS Kids” e stamparla su delle magliette. L’immagine ritrae un bambino che con le mani si tappa le orecchie in segno di disperazione. L’espressione del suo volto sembra dire “Basta!” questo è un gioco a cui non si dovrebbe giocare, riferito al conflitto. Le magliette verranno messe in vendita online per un periodo di tempo limitato (10 giorni) sul sito www.harrygrebart.com e l’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana.