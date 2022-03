Battiti Live in crociera, su Italia 1 parte ‘Il Viaggio della Musica’

Nuova stagione musicale su Italia 1. In attesa dell’annuale appuntamento estivo con Battiti Live, la musica torna in primavera con lo spin off “Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica”.

Uno show itinerante nel Mediterraneo a bordo di una nave da crociera che vedrà esibirsi tantissimi artisti del panorama italiano e internazionale.

A condurre il programma saranno Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis, con la presenza anche in questo format di Mariasole Pollio.

Tra i nomi dei cantanti, Aka7even, Mr Rain, sangiovanni, Irama, Noemi, La Rappresentante di Lista, Deddy, Tancredi, Matteo Romano, Fedez, Guè, Tananai, Dargen D’Amico, Elodie, The Kolors, Fred De Palma e tanti altri.

Come anticipa Davide Maggio, il Viaggio della Musica si compone di 4 puntate, di cui la prima sarà trasmessa giovedì 31 marzo in prima serata su Italia 1.