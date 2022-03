Luna non è più la ragazza che avete conosciuto ad X Factor: “Lascio ansia e insicurezza indietro e rinasco artisticamente”

A quasi due anni dal debutto con il suo primo Ep, Luna Melis è tornata con “KO”, il singolo che segna il suo nuovo percorso con Island Records. La 20enne sarda è, infatti, ufficialmente nel roaster accanto a nomi del calibro di Mahmood, Guè, Elodie, Lazza, Tommaso Paradiso, Dargen D’Amico, Ariete ed Elisa.

“La firma con l’etichetta- racconta ai nostri microfoni- è la realizzazione di un sogno” ma anche una “rinascita artistica” che la vede abbandonare malignità, negatività e soprattutto ansia. “KO– spiega Luna- rispecchia perfettamente un momento della mia vita in cui avevo bisogno di una pausa da tutti i miei dubbi e le mie insicurezze. Non sembra ma sono una persona molto insicura in tante cose. Avendo problemi con l’ansia tendo a scappare dai miei problemi, come dice il pezzo: ‘Mi devo dare tregua se no vado KO’. È nata in un momento del genere, in cui avevo bisogno di una pausa dai miei pensieri”.

Parla di questo “KO”, un pezzo energico nato quasi un anno fa e cambiato ben 4 volte prima della sua versione originale. Alla produzione l’ormai immancabile Big Fish che, questa volta, si affianca a Retrohandz. Il risultato è una sorta di mix tra rnb e suoni k-pop. “Abbiamo cercato di fare il k-pop all’italiana. Volevamo sperimentare nel riuscire a farlo in italiano. È stato difficile ma non troppo”, ricorda.

“KO” è solo una delle tracce nate in studio con Big Fish e la prima di una lunga serie che ascolteremo nei prossimi mesi e che, nel 2023 (come promette la stessa Melis), confluiranno in un disco. Per ora Luna prova cose nuove dietro in studio e con una nuova consapevolezza: quella di un cambiamento che la faccia distaccare dall’immagine della ragazza ancora minorenne che nel 2018 ha debuttato ad X Factor.

“Piccola e tenera come un mamba”, Luna Melis ha letteralmente mandato in delirio giudici e telespettatori alla sua prima esibizione nel programma . Uno scricciolo con una potenza vocale da far invidia che si muove agilmente tra cantato e rappato e una presenza scenica che cattura.

Dimenticate, però, tutto quello che avete sentito di Luna finora: “Sto cercando di lasciare indietro una parte di me legata a cose del passato che a volte tornano e fanno male– ci dice- ho bisogno di liberarmene per stare bene con me stessa e costruire un futuro tranquillo, con la giusta concentrazione e dedizione. È normale essere legati a vecchie abitudini, persone o situazioni ma l’importante riconoscere quando queste ci fanno male e c’è sempre un momento in cui bisogna staccarsi da queste cose per il bene di noi stessi”.

Di questo e molto altro abbiamo parlato in diretta Instagram.

Ecco il video ↓