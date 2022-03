Amici 21, lite tra Nunzio, Christian e Aisha: arriva un provvedimento

Arriva un provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici 21. La motivazione è l’uso improprio di internet.

Tutto è nato da uno scontro in casetta che ha visto al centro Christian, Aisha e Nunzio. Quest’ultimo è stato accusato dai compagni di aver utilizzato per troppo tempo il computer, e di averlo fatto infrangendo il regolamento per mandare una mail.

La lite ha coinvolto gli altri compagni, che si sono iniziati ad accusare a vicenda. Non è mancato quindi l’intervento della produzione, che ha richiamato gli allievi per un comunicato ufficiale.

Dopo aver elencato tutte le infrazioni compiute dai ragazzi, la decisione è stata quella di sospendergli internet, ad esclusione dell’utilizzo in sala 8 e solo per motivi di studio.