Amici 21, anticipazioni primo serale: eliminati e ospiti

Si alza il sipario sul Serale di Amici 21. Sabato 19 marzo, in prime time su Canale 5, inizia la fase finale del talent, che vedrà 18 allievi competere per il titolo di vincitore della 21esima edizione.

Anche quest’anno le puntate sono registrate. Il primo serale, infatti, si è svolto in realtà giovedì 17 marzo.



Ecco qualche anticipazione su quello che vedremo sabato sera (ATTENZIONE SPOILER!)

Ospiti

Gli ospiti del primo serale di Amici 21 sono Elisa e Nino Frassica.

GLI ELIMINATI

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini.

A perdere è il team Pettinelli-Peparini.

Al ballottaggio vanno Albe, Dario e Alice.

Alice è la prima eliminata della serata.

Nel secondo scontro si sfidano Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro.

Perde il team Cuccarini-Todaro.

Al ballottaggio Christian, Nunzio e Sissi. Christian è il primo candidato all’eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è di nuovo sfida tra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro.

Perde il team Zerbi-Celentano.

Al ballottaggio finiscono Gio Montana, Leonardo e LDA.

Si salvano Leonardo e LDA. Gio Montana è il secondo candidato all’eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio tra Christian e Gio Montana . Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

Per tutte le altre info segui l’account Twitter @AmiciNews