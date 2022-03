Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra coccole e baci: il video fa sognare i fan

Ha fatto sognare i fan un video postato su TikTok da Giulia Salemi. Nella breve clip la modella è accoccolata con il nuovo entrato in famiglia, il cane Prince Valiant, e Pierpaolo Pretelli.

Un momento di coccole e relax, come altri a cui la coppia ci ha fatti abituare. Se non fosse per un particolare che non è sfuggito ai fan. Nel video, infatti, si vede Pierpaolo baciare dolcemente la pancia di Giulia.

Che sia in arrivo un baby Prelemi?

Nessuno dei diretti interessati ha commentato il rumors, sebbene entrambi in diverse occasioni abbiano ammesso di volere allargare la famiglia, ma più avanti nel tempo.

Nella sua ultima intervista a Verissimo, Pierpaolo aveva proprio parlato delle prospettive future di coppia. “La prospettiva di allargare la famiglia c’è. Ora, capiamo un attimo con i tempi… lavori in corso ancora no, però non sarà come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ma una roba più veloce! Ci lavoriamo, quello sicuro. Ne sono convinto”.