Vorrei porre alla vostra analisi un sogno che ho fatto questa notte…

Salve ,

Vorrei gentilmente porre alla vostra analisi un sogno che ho fatto questa notte , il quale ha destato in me alcune preoccupazioni.

Ero dal medico ed ero sulla bilancia che stavo pesandomi, ricordo di riferire al medico di aver perso poco meno di un paio di chili e di star quindi un po’ meglio fisicamente, poi chiedo a lui come sia andata la visita e mi dice tutto ok , però non era soddisfatto e mi dice che pare io abbia un po’ di vertigini e di controllar magari la tiroide.

Gli rispondo, che infatti già faccio visita di controllo per tiroide e che prendo infatti una piccola piccola ogni mattina per una piccola cisti, lui mi dice ok e di controllare anche gli orecchioni. Questo ha suscitato in me un po’ di preoccupazione nel sogno. Da premettere che questo è un periodo in cui sono un po’ in pensiero per questioni lavorative, in quanto sono in attesa da qualche mese di un cambio ruolo che tarda ad arrivare, non so se questa situazione possa esser collegata al mio sogno.

Ringrazio per l’attenzione ed auguro una buona giornata.

Cordiali saluti

Anonimo

Caro Anonimo,

innanzitutto è importante sottolineare che i sogni andrebbero analizzati all’interno di un percorso di terapia e che la loro interpretazione è simbolica: ovvero il significato di un sogno non è quasi mai così evidente e manifesto come sembra. Conosciamo poco di te, è comunque importante l’aver sottolineato il momento che stai attraversando ma non è esaustivo per cogliere appieno la parte più inconscia di te. Di conseguenza, ti daremo in generale degli spunti di riflessione che in qualche modo possono aiutarti a cogliere i significati del tuo sogno.

Immaginiamo che il cambio di ruolo sia un avanzamento nella carriera o un cambio di ruolo che comporta un impegno diverso. Come dici c’è un pò di preoccupazione perché tarda ad arrivare. Probabilmente questo ritardo sta scatenando in te dei dubbi. Nel sogno la visita va bene, mi sento fisicamente bene, ma c’è un disturbo che va controllato, ci sono delle vertigini, quindi un problema di equilibrio. Il medico, ipotizza problemi alla tiroide, organo piccolo ma di grande importanza. Compare più volte la parola “piccolo” , anche una cosa piccola può essere un problema ha necessità di essere controllata, ma già si sta facendo. Allora si ipotizza altro, ci deve essere qualcos’altro che mi crea un disturbo di equilibrio, forse gli orecchioni? Le orecchie, anch’esse fondamentali, organi esterni, che ci mettono in ascolto di ciò che accade nel mondo esterno ma anche del mondo interno. Probabilmente questa attesa ti crea un pò di preoccupazione, di instabilità. Il sogno ci dice, che tutto è sotto controllo, ma qualcosa ancora non va. Come detto è difficile dare una vera e propria interpretazione in senso stretto, il linguaggio onirico ci può inviare messaggi potenti, ed è solo in una relazione terapeutica, che può essere interpretato. Facci sapere cosa ne pensi!

Un caro saluto!