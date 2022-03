Fabri Fibra: fuori il “Caos” che lo conferma re della scena rap – RECENSIONE

Fabri Fibra è tornato. A 5 anni da “Fenomeno”, il rapper pubblica oggi “Caos”, il suo decimo disco di inediti. Un progetto sincero, maturo e che – come nella migliore tradizione di Fibra – non risponde alle mode del momento e anzi, forse, richiede più di un ascolto per farsi apprezzare al 100%. Fibra, però, c’è, c’è ancora e non perde di brillantezza o lucidità. Dieci dischi dopo si conferma una certezza per gli amanti del rap, quello vero. Anche a 20 anni dal debutto con “Turbe giovanili”.

“Entro nella scena, porto rime nuove” canta l’artista di Senigallia nell’Intro e ci assicura subito che non le manderà a dire nelle 16 tracce successive. E lo conferma anche in uno degli ultimi post social: “Nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabri Fibra (@fabri_fibra)

La tracklist e i featuring

“Caos”, così, ci racconta Fabri Fibra ma anche Fabrizio Tarducci più che mai e non è un caso che il 45enne lo abbia definito il disco più personale mai realizzato. “Ho fatto i soldi ma rimango me stesso” dice in “Demo nello stereo” e non si smentisce rima dopo rima.

C’è la solita ironia (“Propaganda”), ci sono le potenziali hit radiofoniche (“Stelle”) e i pezzi introspettivi (“Caos”, “Noia”, “Liberi”). Poi gli statement sul rap di oggi (“GoodFellas”, “Brutto Figlio di”). Ogni brano è ricercato nei minimi dettagli: “Ho impiegato tre anni per scriverlo- dichiara Fibra- per selezionare le giuste strumentali”. Incastro perfetto di questo lavoro i featuring, tutti azzeccati: Rose Villain, Neffa, Colapesce e DiMartino, Maurizio Carucci (ex frontman degli Ex-Otago), Lazza, Madame, Guè, Marracash, Salmo, Ketama126 e Francesca Michielin.

“Caos” è decisamente figlio di questi ultimi cinque anni per Fabri Fibra: “Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da 5 anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi”. Parole senza filtri che diventano una dichiarazione d’amore al rap di cui ancora oggi Fibra – insieme a pochi altri – detiene la corona. A 45 anni, “Mr. Simpatia” non è di certo finito.

Fabri Fibra in tour

L’uscita di “Caos” dà il via anche a un tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, che porterà Fibra sui palchi dei principali festival estivi italiani.

Queste le date:

9 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST 10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL 16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022 17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK 23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL 27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL 29 luglio MOLFETTA LUCE MUSIC FESTIVAL 30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL 1 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL 3 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it