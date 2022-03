Pierpaolo Pretelli canta ‘Rolls Royce’ sulla base di Caruso a R101

Debutto in radio per Pierpaolo Pretelli, che a partire da oggi sarà presenza fissa del venerdì mattina nel programma di R101 “Procediamo”, condotto da Fernando Proce con la cantante Regina e la showgirl Sabrina ‘Bambi’.

Nel giorno della prima, l’ex gieffino ha mostrato il suo talento di showman, esibendosi con una performance particolare.

Pier ha interpretato il singolo di Achille Lauro, “Rolls Royce”, con una particolarità: ha adattato il testo sulla base di “Caruso”, brano tra i più significativi di Lucio Dalla.

In men che non si dica la sua performance ha fatto il giro del web, diventando subito virale.