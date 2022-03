Pechino Express, la coppia Italia-Brasile vince la seconda puntata

Seconda puntata per Pechino Express – ieri su Sky Uno e in streaming su NOW – con i concorrenti in viaggio per 446 km nella Turchia sud-occidentale, da Konya al Lago di Egirdir, fino al traguardo nell’area archeologica di Pamukkale. Sotto la guida inconfondibile di Costantino della Gherardesca, i concorrenti hanno affrontato le sfide questa nuova tappa immersi ancora una volta in un territorio insidioso, misterioso e affascinante: dopo un inizio traballante e piuttosto lento, rimonta della coppia “Italia-Brasile” – composta da Nikita Pelizon ed Helena Prestes – che ha conquistato la vittoria al traguardo finale. La coppia degli “Atletici”, formata da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, è stata invece eliminata e ha dovuto abbandonare il viaggio.

le ragazze di Italia Brasile riusciranno ad arrivare integre ? parte 1 #pechinoexpress pic.twitter.com/pLIuQsYcke — maricri ✨🚲 (@emmecipi_) March 18, 2022

La seconda puntata di Pechino Express

La partenza di ieri era fissata nella città di Konya (sull’altopiano dell’Anatolia, capitale del Sultanato di Rum) tra i Dervisci, i monaci islamici conosciuti per la loro danza circolare, con la quale meditano da secoli per raggiungere l’estasi mistica. Destinazione intermedia al Lago di Egerdir. Un luogo di villeggiatura amatissimo in Turchia, dove i concorrenti si sono sfidati nella prova immunità, vinta dalle inarrestabili Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Le due, insieme a “I Fidanzatini” e “I pazzeschi” – le 3 coppie arrivate per prime al traguardo intermedio nella Chiesa di Santo Stefano – si sono sfidati sulle imbarcazioni del Lago di Egerdir nella pesca dei tipici gamberi di fiume turchi. Alla fine, per la seconda volta di fila, hanno vinto Natasha e Sasha che hanno conquistato uno spettacolare viaggio in mongolfiera all’alba.

bug0 che tranquillizza la gallina è stato il momento più alto di #pechinoexpress pic.twitter.com/BYhPZ86KQ2 — maricri ✨🚲 (@emmecipi_) March 17, 2022

Gli eliminati

Mentre la coppia vincitrice si godeva il suo premio relax e l’immunità, la gara è proseguita fino alla spettacolare Pamukkale, “castelli di cotone”. Arrivati a destinazione Nikita Pelizon e Helena Prestes – la coppia “Italia-Brasile” – sono state proclamate vincitrici della puntata, mentre le ultime due coppie classificate sono state quella degli “Atletici”, Alex Schwazer e Bruno Fabbri, e Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”. La coppia “Italia- Brasile” ha scelto di porre fine al viaggio degli “Atletici”. Decisione confermata dal contenuto della temibilissima busta nera.

Ora la gara continua per le 8 coppie ancora in corsa. Nikita Pelizon e Helena Prestes (“Italia Brasile”), “Mamma e Figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”.

Appuntamento a giovedì 24 marzosu Sky e in streaming su NOW per la terza tappa del viaggio di Pechino Express.