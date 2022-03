Il tour di Madame continua in estate: arrivano le nuove date

Sono dieci le nuove date che si aggiungono al tour di Madame. Dopo il successo riscontrato dal tour in partenza a maggio, già sold out per gli appuntamenti di Milano, Firenze, Torino e Roma,, i live dell’interprete di ‘Marea’ si allungano sull’estate. Di seguito il calendario completo di tutti gli appuntamenti di “MADAME IN TOUR”:

DATE INDOOR NEI CLUB

3 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO

14 MAGGIO 2022 – TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 – TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 4 dicembre 2021)

DATE OUTDOOR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA, ROMA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL, GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN)

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – FORTEZZA MEDICEA, SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS)

Biglietti disponibili da oggi

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor nei club restano validi per i nuovi spettacoli. Quelli per le nuove date outdoor nei festival estivi sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.friendsandpartners.it