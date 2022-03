Jessica Selassié ospite a Verissimo: “Barù mi piace, aspetto il vero bacio”

A quasi una settimana dal trionfo al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

La Princess, la cui intervista andrà in onda domenica 20 marzo alle 16.30 su Canale 5, ha raccontato qualcosa in più sulla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia: “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

Non è mancato il momento della verità su Barù e del rapporto che li ha legati dentro la casa:

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.

E riguardo al suo futuro, Jessica ammette di avere un sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte”.