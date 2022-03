Rhove torna con ‘Cancelo’: VIDEO e TESTO del nuovo singolo

È fuori “Cancelo”, il nuovo singolo Rhove, il rapper milanese considerato uno dei nuovi fenomeni della musica rap italiana. Il brano è un omaggio a Joao Cancelo, il calciatore del Manchester City che nella sua carriera ha militato anche in Italia nell’Inter e nella Juventus.

Classe 2001 Rhove, pseudonimo di Samuel Roveda, si è imposto nel panorama musicale grazie al successo ottenuto su YouTube e TikTok, dove i suoi brani sono diventati virali. Con il suo singolo Shakerando è entrato nella top 5 delle canzoni più ascoltate su Spotify.

Rhove – Cancelo

(TESTO)

Qua un bébé sogna l’estero

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero

Sogna l’estero, papapampam

Rio de Janeiro, sentiva freddo

Montgomery, maglia dell’Atlético Mineiro

Sogna l’estero, papampampam

Un bébé nella zone con la mano fa ‘LA’

Ha una sacoche di Vuitton e una tuta del Real

Dietro un cagoule ci sono i sentimenti di un bébé, ah

Non li racconta a nessuno, li tiene dentro e gli fanno mal

Litigano mamma е papà, casa sua non era normal

Sul balcone ci sta a malapena lui е una cigar

Cinque euro nella sacoche blanc non gli tirano su il moral

Copriva i suoi occhi marroni chiari come dune di Pilat

Bébé, bébé, bébé, bébé indossa le tute complete

Abbina il bianco e il verde, ah

Non è nelle vie parisiennes

Povero, provincia rhodense

Tutti Camoranesi o Nedvěd, ah

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero

Sogna l’estero, papapampam

Rio de Janeiro, sentiva freddo

Montgomery, maglia dell’Atlético Mineiro

Sogna l’estero, papampampam

Ah, e bébé vuole solo andare all’estero

Oh mamma, mamma, gli ho fatto una promessa

Lo porterò con me in un tour europeo

Alla bandiera gli mancava una stella

Dal Duomo alla Torre Eiffel al Colosseo

E la provincia stava nella miseria

Una sacoche era vuota, teneva solo mezzo euro

Ora ci sta una mezza

Da Gucci o Louis V lui sta sulle spalle di Seba

Una bianca, una blu e una nera

Mamma non corre più per fare la spesa

Sta dando a mangiare a mia sorella

Fare la ** non è da criminale

Fare la ** non è da criminale

Sai che è più difficile fare del bene,

Ed è per questo che tutti fanno del male

Ragazzini dentro alle case ALER

Si vergognano non vogliono parlarne

Girano un video in una popolare

Un disco d’oro lo regalano a ma mère

Non avere niente, impari poi a dare

Sono nato in una cité, voglio andarmene

Prima metto a posto a me e mia madre

Non compro collane, macchine bugiarde

“LA”, con la mano “LA”

Un petit fa “LA”

Un poto fa “LA”

La zone fa “LA”

I bébé sono malad

Non cambian mentalità

(Un bébé sogna l’estero, non vuole stare in Italia)