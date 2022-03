Shawn Mendes commenta la rottura con Camila Cabello: “Sono solo e lo odio”

Lo scorso novembre la rottura. Poi l’annuncio sui social e il dolore per la fine della relazione raccontato in due canzoni. Shawn Mendes a dicembre ha pubblicato It’ll be Okay attraverso cui ha parlato della fine di un amore. Il 4 marzo, invece, Camila Cabello ha pubblicato Bam Bam in featuring con Ed Sheeran in cui racconta la voglia di divertirsi e distrarsi dopo essere stata mollata.

In questi giorni Mendes ha parlato, per la prima volta, della rottura con la collega Cabello, dopo due anni d’amore.