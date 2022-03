Daddy Yankee, dopo Legendaddy si ritira. L’annuncio – VIDEO

Dopo trent’anni di carriera, Daddy Yankee si ritira dalla musica. Ad annunciarlo l’icona del reggaeton attraverso un video pubblicato in rete.

“Questa carriera è stata come una maratona e, finalmente, vedo il traguardo. Ora mi godrò tutto quello che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi che mi avete dato le chiavi per aprire le porte e portarlo al successo in tutto il mondo. Nei barrios, dove sono cresciuto, la maggior parte di noi voleva spacciare. Se ci vado oggi tutti vogliono fare gli artisti, significa molto per me“, ha detto Ramón Luis Ayala Rodríguez, questo il nome di battesimo dell’artista.